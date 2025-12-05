sabato, 6 Dicembre 2025
CATANIA-CROTONE (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro il Crotone allo stadio “Angelo Massimino” per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro, a sorridere sono i rossazzurri. 2-0 il risultato finale, gara vinta con pieno merito dalla squadra allenata da Domenico Toscano. Al 14′ ci pensa Corbari a sbloccare l’incontro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ad inizio ripresa (51′) splendida giocata di D’Ausilio a beneficio di Lunetta che s’invola verso l’area e trafigge Merelli fissando il 2-0.

Il Crotone ha fatto davvero poco per impenserire Dini e l’attenta retroguardia catanese, che ha corso solo un paio di rischi nell’arco dei 90′ riuscendo a tenere ancora una volta inviolata la propria porta. Segno di grande solidità di una squadra che subisce poche reti e non concede molte occasioni alle avversarie. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Crotone, gli highlights

LUNETTA a Telecolor: “Avvertivo l’esigenza di segnare. Abbiamo una responsabilità verso i tifosi”
