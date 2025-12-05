CATANIA-CROTONE: vota il migliore rossazzurro in campo

Reduce dalla vittoria esterna riportata contro l’AZ Picerno, dopo il precedente successo casalingo contro il Latina, il Catania ha affrontato il Crotone allo stadio “Angelo Massimino” per la 17/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 in favore della squadra di mister Domenico Toscano. Vittoria caratterizzata dai gol, uno per tempo, di Corbari e Lunetta.
Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***