ACCADDE OGGI: 24 dicembre 1960, Catania e Lazio danno vita ad un incontro emozionante all’Olimpico

24 dicembre 1960, campionato di Serie A. Il Catania allenato da Carmelo Di Bella si reca allo stadio “Olimpico” con l’intento di ritrovare punti in trasferta. Avversaria una Lazio in ripresa, ma che concluderà sorprendentemente la stagione in fondo alla classifica. Capitolini ed etnei fortemente motivati a fare risultato, sin dai primi minuti danno l’impressione di affrontarsi con determinazione e la giusta carica.

La partita, sostanzialmente equilibrata, si sblocca al minuto 29 quando il laziale Janich deposita sfortunatamente la palla nella propria rete. Esulta il Catania che concede pochi varchi ai padroni di casa e, al tempo stesso, continua a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, però, la Lazio perviene al pareggio con Fumagalli ed il match diventa, nella ripresa, ancora più interessante perché, sia da una parte che dall’altra, c’è la voglia di fare bottino pieno.

Il Catania tiene il campo con personalità, gli sforzi della compagine rossazzurra vengono premiati al 66’ con la rete di Remo Morelli che riporta l’Elefante in vantaggio. Il gol rafforza negli etnei la convinzione che fare risultato all’Olimpico diventa possibile, ma la reazione laziale è ancora più forte. L’aggressività dei biancocelesti porta al definitivo 2-2 firmato Rozzoni. Ne viene fuori un risultato giusto perché entrambe le squadre si sono date battaglia fino alla fine e, tutto sommato, va bene al Catania che, nelle successive giornate, centrerà tre vittorie consecutive.

VIDEO: Lazio 2-2 Catania

