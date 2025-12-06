CATANIA FEMMINILE: tre rinforzi dall’Estonia

Massimiliano Borbone, direttore del dipartimento femminile del Catania FC, l’allenatore Silvestro Reitano e tutte le rossazzurre hanno accolto in gruppo le tre nazionali estoni provenienti dal Flora Tallinn Women e già a disposizione in vista delle prossime gare: Liselle Palts, centrocampista; Marie Liis Lillemäe, esterna; Kristina Teern, attaccante. Ieri sera, sugli spalti del “Massimino”, c’erano anche loro. La società etnea guarda avanti, con un occhio rivolto alla crescita delle ragazze e alle prospettative del Catania Women.

