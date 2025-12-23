CATANIA SOCIAL – Caturano: “Avanti per la nostra strada”

Salvatore Caturano guarda con fiducia al girone di ritorno. L’attaccante del Catania, ancora a secco di reti in maglia rossazzurra, scalpita in vista del girone di ritorno. “Avanti per la nostra strada 💪“, scrive sui social. Focalizzando l’attenzione sull’obiettivo di squadra da perseguire, nella consapevolezza che il Catania ha disputato una buona prima metà di campionato e deve proseguire il percorso intrapreso. Con fiducia. La stessa che l’ex bomber del Potenza ripone in se stesso, sicuro che continuando a lavorare con applicazione e dedizione presto riuscirà a sbloccarsi anche lui in zona gol.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***