martedì, 23 Dicembre 2025
CATANIA SOCIAL – Caturano: “Avanti per la nostra strada”

foto Catania FC

Salvatore Caturano guarda con fiducia al girone di ritorno. L’attaccante del Catania, ancora a secco di reti in maglia rossazzurra, scalpita in vista del girone di ritorno. “Avanti per la nostra strada 💪, scrive sui social. Focalizzando l’attenzione sull’obiettivo di squadra da perseguire, nella consapevolezza che il Catania ha disputato una buona prima metà di campionato e deve proseguire il percorso intrapreso. Con fiducia. La stessa che l’ex bomber del Potenza ripone in se stesso, sicuro che continuando a lavorare con applicazione e dedizione presto riuscirà a sbloccarsi anche lui in zona gol.

