mercoledì, 3 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Cicerelli: "Da oggi inizia il mio countdown..."
Catania NewsComunicati StampaPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Cicerelli: “Da oggi inizia il mio countdown…”

Redazione
By Redazione
0
252

“PRIMO STEPVolevo ringraziare il dott. Fabrizio Forconi e tutto lo staff di Villa Stuart per la e la cura e la professionalità con la quale sono stato seguito. Volevo anche ringraziare la società Catania FC perché mi è stata vicina con ogni suo componente e ha messo a mia disposizione ogni mezzo per far in modo che tutto andasse per il meglio. Da oggi inizia il mio countdown e ci metterò tutto me stesso per tornare in campo quanto prima a lottare con i miei compagni e per ripagarvi di questo incredibile affetto che tutti mi state dimostrando❤️💙 Un abbraccio a tutti, a presto”. Parole su Instagram di Emmanuele Cicerelli, dopo che l’attaccante rossazzurro si è sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania in testa ma con i cerotti. Stiramento per Donnarumma”
Articolo successivo
TOSCANO: giovedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency