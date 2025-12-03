CATANIA SOCIAL – Cicerelli: “Da oggi inizia il mio countdown…”

“PRIMO STEP ✅ Volevo ringraziare il dott. Fabrizio Forconi e tutto lo staff di Villa Stuart per la e la cura e la professionalità con la quale sono stato seguito. Volevo anche ringraziare la società Catania FC perché mi è stata vicina con ogni suo componente e ha messo a mia disposizione ogni mezzo per far in modo che tutto andasse per il meglio. Da oggi inizia il mio countdown e ci metterò tutto me stesso per tornare in campo quanto prima a lottare con i miei compagni e per ripagarvi di questo incredibile affetto che tutti mi state dimostrando❤️💙 Un abbraccio a tutti, a presto”. Parole su Instagram di Emmanuele Cicerelli, dopo che l’attaccante rossazzurro si è sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra.

