lunedì, 15 Dicembre 2025
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Ancora più di prima, più forti di tutto e tutti!”

foto Catania FC

“Ancora più di prima! Più FORTI di TUTTO, più FORTI di TUTTI!! Insieme, Avanti CATANIA 🐘❤️💙. Così, su Instagram, il vice capitano del Catania Matteo Di Gennaro, analogamente a quanto scritto un pò di tempo fa dopo la sconfitta di Casarano. In questo caso, il giorno dopo l’1-1 maturato a Potenza, il rammarico misto a rabbia è ancora più forte perchè gli episodi arbitrali continuano a penalizzare in modo evidente la squadra rossazzurra, impegnata nella corsa per la promozione in Serie B. Di Gennaro, comunque, suona la carica trasmettendo motivazioni aggiuntive all’ambiente in vista del prosieguo del campionato.

