CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Anno intenso. Ci rivediamo nel 2026, più forti e affamati che mai”

Il difensore del Catania Matteo Di Gennaro si esprime così, su Instagram, relativamente al 2025 che volge al termine, pronto a ricaricare le energie in vista del girone di ritorno: “Il 2025 è stato un anno intenso, fatto di emozioni e sacrifici, in cui insieme – noi con voi – abbiamo iniziato a costruire qualcosa di davvero importante e speciale. Ora ci prendiamo solo una breve pausa, giusto il tempo di ricaricare le energie, per poi tornare con ancora più determinazione sul percorso che abbiamo scelto, pronti a crescere e a inseguire il nostro obiettivo e il vostro sogno. Ci rivediamo nel 2026, più forti e più affamati che mai. Avanti Catania 🐘🌋❤️💙”.

