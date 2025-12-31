mercoledì, 31 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Raimo: "Per me è stato un 2025 particolare, pieno...
Catania NewsCatania SocialPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Raimo: “Per me è stato un 2025 particolare, pieno di emozioni contrastanti”

Redazione
By Redazione
0
94
foto Catania FC

Le parole del calciatore rossazzurro Alessandro Raimo, sui social, a commento del 2025: “Il 2025 per me è stato un anno particolare, pieno di emozioni contrastanti. Ho perso due delle persone più importanti della mia vita, ho incontrato nuovi amici e fatto esperienze che fino a poco tempo fa non avrei nemmeno immaginato di essere in grado di fare. Sono cresciuto grazie ad esse e soprattutto ho capito che la vita può cambiare da un giorno all’altro e niente è scontato. Per ciò che mi è stato tolto potrei consideralo un anno terribile, ma poi penso che questo 2025 è stato solamente il continuo di una vita che mi ha sempre dato tanto e non potrei non esserne grato. Ogni giorno sarà sempre diverso dall’altro e non ci resta che abbracciare tutte queste emozioni e fare in modo di non dividere la vita in anni ma semplicemente in un susseguirsi di momenti ❤️.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ROSSAZZURRO TUTTOCALCIOCATANIA 2025/26: Lunetta ancora al comando nella speciale classifica
Articolo successivo
QUI CATANIA | Spettatori e statistiche: tutti i numeri della gestione Pelligra
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA | La B passa anche dal “blocco Cesena”

Redazione - 0
Nell'ambito della costruzione dell'organico e della composizione dello staff tecnico rossazzurro emerge anche una forte componente, legata alla presenza di alcune figure del "blocco...

VERSO FOGGIA-CATANIA: quando Lodi e Rossetti fulminarono il doppio ex Bizzarri allo “Zaccheria”

STAMPA TOSCANA – La Nazione: “Lucarelli dovrà provare a rivitalizzare Montalto”

QUI CATANIA | Spettatori e statistiche: tutti i numeri della gestione Pelligra

ROSSAZZURRO TUTTOCALCIOCATANIA 2025/26: Lunetta ancora al comando nella speciale classifica

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency