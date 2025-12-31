CATANIA SOCIAL – Raimo: “Per me è stato un 2025 particolare, pieno di emozioni contrastanti”

Le parole del calciatore rossazzurro Alessandro Raimo, sui social, a commento del 2025: “Il 2025 per me è stato un anno particolare, pieno di emozioni contrastanti. Ho perso due delle persone più importanti della mia vita, ho incontrato nuovi amici e fatto esperienze che fino a poco tempo fa non avrei nemmeno immaginato di essere in grado di fare. Sono cresciuto grazie ad esse e soprattutto ho capito che la vita può cambiare da un giorno all’altro e niente è scontato. Per ciò che mi è stato tolto potrei consideralo un anno terribile, ma poi penso che questo 2025 è stato solamente il continuo di una vita che mi ha sempre dato tanto e non potrei non esserne grato. Ogni giorno sarà sempre diverso dall’altro e non ci resta che abbracciare tutte queste emozioni e fare in modo di non dividere la vita in anni ma semplicemente in un susseguirsi di momenti ❤️“.

