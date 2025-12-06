sabato, 6 Dicembre 2025
CATANIA WOMEN: accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e nono successo stagionale

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania Women conquista la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C femminile imponendosi per 3-1 sul campo del CUS UniCal Cosenza; per le ragazze allenate da Silvestro Reitano è la terza vittoria consecutiva nella competizione nonché il nono successo stagionale, terzo di fila dopo le affermazioni in campionato contro Matera Città dei Sassi e Salernitana. Al “Lorenzon”, Virginia Basilotta sblocca il risultato trasformando un calcio rigore nelle fasi conclusive del primo tempo; nella ripresa, Giulia Risina raddoppia sfruttando l’assist di Giulia Martinelli e, dopo la rete di Russo per le calabresi, l’acrobazia vincente di Chiara Barbarino propiziata da Vittoria Musumeci chiude il match. Le rossazzurre torneranno in campo domenica 14 dicembre, in trasferta, per lo scontro al vertice del campionato di Serie C con l’Academy Abatese, attualmente seconda con Palermo e Salernitana.

Coppa Italia Serie C Femminile – Ottavi di finale – Sabato 6 dicembre – Stadio “Marco Lorenzon” di Rende
CUS UniCal Cosenza-Catania 1-3
Reti: pt 42° Basilotta su rigore; st 14° Risina, 41° Russo (CUS), 42° Barbarino.

CUS UniCal Cosenza: 1 Carelli; 3 Perrotta (K), 5 Arturi, 7 Russo, 8 Vigna, 10 Colavolpe (VK), 11 Mauro, 14 Facchineri, 18 Laurito (25°st 7 Castagna), 20 Tortora, 25 Russo, 33 Donato, 90 Paura (25°st 13 Tiesi). A disposizione: 22 Mendicino; 2 Lepiane, 6 Eusebio, 8 Vigna, 17 De Luca, 21 Leale, 23 Aceto. Allenatrice: Paola Luisa Orlando.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K), 6 Risina (30°st 4 Lanteri), 7 Basilotta (VK), 9 Sciuto (20°st 8 Barbarino), 11 Martinelli (36°st 13 Teern), 18 Musolino (30°st 23 Palts), 19 Musumeci, 22 Panarello, 30 Vacchino (36°st 72 Lillemäe), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 10 Cammarata, 12 Fiorella. Allenatore: Silvestro Reitano.

Ammonizioni: Arturi, Facchineri (CUS); Sciuto, Divittorio, Pietrini (CT).
Espulsa Tortora (CUS) al 47°st.
Tempi di recupero: pt 2’; st 4’.

Arbitro: Giuseppe Pio Arnone (Paola).
Assistenti: Giuseppe Di Santo (Cosenza) e Salvatore Scornaienchi (Cosenza).

