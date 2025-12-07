domenica, 7 Dicembre 2025
CATANIA WOMEN – Bikritski: “Felice di avere negoziato accordo con Palts, Lillemäe e Teern. Complimenti al club per impegno e professionalità”

Ieri il Catania ha ufficializzato tre acquisti di rilievo per il settore femminile provenienti dall’Estonia, più precisamente dal Flora Tallinn Women e già a disposizione in vista delle prossime gare. Si tratta di Liselle Palts, Marie Liis Lillemäe e Kristina Teern. Georg Bikritski, Agente autorizzato FIFA, commenta così la definizione del trasferimento in Sicilia delle ragazze: “Tutte e tre le ragazze provengono dall’FC Flora, campione d’Estonia, vincitore della Coppa e della Supercoppa nel 2025. Liselle, Kristina e Mari Liis sono anche giocatrici a tempo pieno della Nazionale. Felice di aver negoziato questo accordo per le ragazze. Complimenti speciali alla dirigenza del Catania FC per il loro impegno e la loro professionalità. In bocca al lupo a tutte le parti per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi per la stagione”.

