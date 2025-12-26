venerdì, 26 Dicembre 2025
CATANIA WOMEN – Lillemäe capocannoniere in Estonia, l’agente: “Risultato straordinario e unico”

Qualche settimana fa il Catania ha potenziato l’organico femminile a disposizione di Silvestro Reitano con alcuni innesti di spessore provenienti dall’Estonia. Tra questi, Marie Liis Lillemäe. Georg Bikritski, Agente autorizzato FIFA, in questi giorni si è espresso in particolare su Lillemäe, complimentandosi con lei per avere vinto il titolo di capocannoniere in Estonia. “Mari Liis è un’ala, il che rende questo risultato davvero straordinario e unico”, le sue parole. Le statistiche riportate prima del trasferimento in Sicilia con la maglia del Flora Tallinn parlano chiaro: 29 gol e 11 assist in 22 partite con la vittoria di campionato, Coppa e Supercoppa facendo anche parte della Nazionale estone. “Sappiamo tutti quanta dedizione, impegno e passione ci siano voluti per arrivare fin qui”, ha aggiunto.

