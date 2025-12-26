CATURANO: dalle lacrime contro il Catania al passaggio in rossazzurro, il 2025 del bomber napoletano

Va in archivio il 2025 di Salvatore Caturano avendo concluso la stagione al Potenza con un gran bel bottino di reti, provando a giocarsi le proprie carte per portare in B i lucani ma salutando ben presto i playoff. Poi, ecco arrivare il trasferimento fortemente voluto in un top club di Serie C come il Catania. Il 2025 che volge al termine ha concluso un triennio ricco di gol con la maglia del Potenza, rivelandosi il capocannoniere dello scorso torneo di Serie C girone C con ben 19 gol, prima di realizzare l’ultima segnatura in rossoblu e dire sì alla chiamata del Catania.

Entrare anche nel tabellino dei marcatori rossazzurri sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un anno che lo ha visto, in ogni caso, confermare la propria verve sul piano realizzativo. A Catania i tifosi lo aspettano ancora celebrare il suo primo gol etneo. Qualche problema fisico lo ha limitato, inoltre spesse volte Toscano lo ha fatto partire dalla panchina dando giustamente spazio a chi è più in forma in questo momento, Francesco Forte. Ogni attaccante si nutre per il gol, Caturano in carriera li ha sempre fatti ed è logico che risenta della mancanza.

Domenica ha partecipato attivamente all’azione del definitivo 2-0 del Catania contro l’Atalanta U23 servendo un pallone delizioso a Rolfini. Spunto intessante, come già dimostrato in precedenti occasioni in cui è stato chiamato in causa servendo anche un assist a Caserta. Insomma segnali di crescita del centravanti napoletano che adesso lavora per ritrovare il gol il prossimo anno. Magari trasformando le lacrime amare del 7 maggio scorso da avversario del Catania al “Massimino” (Caturano si fece neutralizzare il rigore del possibile vantaggio potentino da un super intervento di Dini nel finale prima dell’1-0 siglato da Inglese) in qualcosa di speciale per i colori rossazzurri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***