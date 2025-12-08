CATURANO: ritorno a Potenza. Sfogliando il libro dei ricordi con il classico gol dell’ex nel mirino

“Per me si chiude una pagina di storia, di quelle belle, che custodirò nel cuore. Mi avete regalato amore, mi avete trattato come un figlio e ho provato a ripagarvi dando il massimo nel rettangolo verde per tre meravigliosi anni. Indossare la fascia di capitano è stato per me motivo di profondo orgoglio oltre che una responsabilità che ho cercato di onorare dal primo giorno. Conquistare il titolo di capocannoniere mi ha regalato nuove consapevolezze e ha rappresentato per me l’ennesima testimonianza di quanto sia stata importante per me, per il mio processo di crescita personale e professionale, la mia avventura a Potenza”.

Parole d’addio, pronunciate nei mesi scorsi da Salvatore Caturano dopo essersi concretizzato il trasferimento dal Potenza al Catania. Un’operazione non semplice che si è conclusa con la ferma e decisa volontà del calciatore di vestire la maglia rossazzurra. Più volte, negli ultimi anni, era emersa la possibilità di un approdo al Catania ma, per vari motivi, l’attaccante è rimasto in terra lucana. Adesso si avvicina il ritorno di Caturano a Potenza, da avversario, dopo essere stato grandissimo protagonista a suon di gol.

L’esperto bomber napoletano si è rivelato un preziosissimo punto di riferimento per il Potenza. La scorsa stagione ha vinto il titolo di capocannoniere nel girone C di Serie C siglando 18 gol. Adesso cerca il primo sigillo con la maglia del Catania che ha a lungo desiderato. Chissà che non riesca nell’intento di realizzare il classico gol dell’ex sbloccandosi proprio in quello stadio “Alfredo Viviani” che lo ha visto lottare con i leoni rossoblu per tre intensissimi anni.

Quando la punta classe 1990 domenica pomeriggio metterà piede sul green del “Viviani”, immaginiamo le emozioni che proverà sfogliando il libro dei ricordi vissuti a Potenza tra gioie e momenti difficili, comunque superati a testa alta. Poi, però, subito dopo il fischio d’inizio dell’incontro sarà interamente concentrato sull’esito di una sfida fondamentale per il Catania che punta a mantenere la vetta solitaria della classifica.

A prescindere che parta dall’inizio o dalla panchina, Caturano scalpita nella speranza d’interrompere un digiuno di reti che dura da troppo tempo. La rete arriverà. Questione di tempo. Auspicando che l’attesa sia più breve possibile. Il popolo rossazzurro lo aspetta. Lui, che come ogni attaccante vive per il gol, gode della piena fiducia di ambiente, staff e società. Ce la metterà tutta per ritrovare prestissimo lo smalto dei tempi migliori.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***