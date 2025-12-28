domenica, 28 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoCHIRICALLO (D.S. Monopoli): "Miceli-Catania? Ci sta il desiderio di giocarsi le sue...
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

CHIRICALLO (D.S. Monopoli): “Miceli-Catania? Ci sta il desiderio di giocarsi le sue carte in un club che lotta per la B…”

Redazione
By Redazione
0
317

Il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo fa il punto della situazione relativamente al difensore Mirko Miceli, per cui c’è in piedi una trattativa con il Catania. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 7: “Noi contiamo molto sul fatto che Mirko possa continuare con noi perchè lo riteniamo un giocatore valido, importante, credo sia soprattutto sul piano umano un giocatore fondamentale. E’ ovvio che va anche compreso il desiderio di un calciatore arrivato a 34 anni e viene magari richiesto da una società che in questo momento lotta per la Serie B. Ci può stare che il difensore possa avere questo desiderio di giocarsi la promozione in B”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DALL’ABRUZZO: “Bruzzaniti inizierà il 2026 da giocatore del Catania, piccole cose da limare”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency