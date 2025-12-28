CHIRICALLO (D.S. Monopoli): “Miceli-Catania? Ci sta il desiderio di giocarsi le sue carte in un club che lotta per la B…”

Il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo fa il punto della situazione relativamente al difensore Mirko Miceli, per cui c’è in piedi una trattativa con il Catania. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 7: “Noi contiamo molto sul fatto che Mirko possa continuare con noi perchè lo riteniamo un giocatore valido, importante, credo sia soprattutto sul piano umano un giocatore fondamentale. E’ ovvio che va anche compreso il desiderio di un calciatore arrivato a 34 anni e viene magari richiesto da una società che in questo momento lotta per la Serie B. Ci può stare che il difensore possa avere questo desiderio di giocarsi la promozione in B”.
