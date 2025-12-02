martedì, 2 Dicembre 2025
CICERELLI: intervento riuscito

foto Catania FC

“Catania Football Club rende noto che il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto nella giornata odierna, in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma dal professor Forconi, presso Villa Stuart”, riporta la nota diffusa dalla società etnea. “All’attaccante rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico”, si legge.

