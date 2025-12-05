CICERELLI: operazione eseguita dal Dottor Forconi, figura di alto livello

Nei giorni scorsi il calciatore Emmanuele Pio Cicerelli si è sottoposto, in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita a Roma dal professor Forconi, presso Villa Stuart. Il Catania sta assicurando il massimo supporto possibile al ragazzo, rivolgendosi ad un professionista di primaria eccellenza. Cicerelli è sicuramente in ottime mani, nelle prossime settimane dovrà superare altri step necessari lungo il percorso di recupero.

Il Dottor Fabrizio Forconi è una figura di alto livello, con un curriculum di tutto rispetto. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel luglio del 2002, con votazione 110/110 e Lode, nell’ambito dello stesso ateneo si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia nel 2007, ottenendo il massimo dei voti. Nel corso della sua carriera, durante la quale ha vissuto esperienze all’estero, ha partecipato a numerosi congressi e ha condotto un’intensa attività scientifica, il Dottor Forconi si è specializzato nella chirurgia del piede e della caviglia, aggiornandosi costantemente.

Da alcuni anni è stabilmente inserito nell’organico della Casa di Cura Villa Stuart nella quale partecipa da gennaio 2016 come responsabile del Servizio di Patologia del piede e della caviglia, analizzando le problematiche di questo distretto corporeo a 360° (degno di nota è il suo intervento in svariate trasmissioni televisive. Nell’arco del suo percorso lavorativo, moltissimi sono stati gli interventi di Chirurgia del piede e della caviglia eseguiti come primo operatore; parliamo di 1428 interventi effettuati presso l’Ospedale San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli fino a gennaio 2020, ai quali vanno aggiunti i 106 interventi effettuati presso la Casa di Cura Villa Stuart dal 2017.

Inoltre la sua attività scientifica è stata, e continua ad essere, molto intensa come dimostra la vincita della Borsa di studio Asar (Associazione Fatebenefratelli per la ricerca) per tre anni consecutivi, dal 2003 al 2005. Il Dottor Forconi ha poi all’attivo un gran numero di pubblicazioni tra il 2002 e il 2018 ed è in costante aggiornamento grazie alla frequente partecipazione a corsi e congressi. E’ anche membro della S.I.O.T. (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), della S.I.C.P. (Società Italiana della Caviglia e del Piede) della E.F.A.S. (European Foot Ankle Society) e della MIFAS/GRECMIP (Group of search and study in mini-invasive surgery of the foot and of the ankle).

