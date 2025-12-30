CICERELLI: un anno da protagonista assoluto fino alla tegola dell’infortunio

L’anno che sta per volgere al termine ha visto Emmanuele Cicerelli assoluto protagonista nello scenario della Serie C. Il fantasista pugliese ha trascorso la prima parte del 2025 proseguendo il prestito alla Ternana, squadra in cui ha messo a referto complessivamente 19 reti (score che gli ha permesso di vincere di titolo di capocannoniere del Girone B) e 10 assist utili a trascinare le Fere al secondo posto in regular season dietro alla Virtus Entella vincitrice del raggruppamento altresì sfiorando la promozione in Serie B nella finale play-off persa ai rigori con il Pescara.

Conclusa la positiva parentesi umbra con il rammarico di non essere riuscito a centrare l’obiettivo promozione, Cicerelli ha fatto rientro a Catania per fine prestito rendendosi subito partecipe del rinnovato corso etneo targato Toscano-Pastore. Fin dalla preparazione alla nuova stagione il giocatore è stato posto al centro del progetto tecnico dall’allenatore, il quale gli ha cucito addosso l’abito giusto per il 3-4-2-1 già tracciato nella parte conclusiva dell’annata precedente.

Mister Toscano, vestendo i panni del bravo meccanico, ha inserito il motore adatto ad una macchina parzialmente collaudata che da quel momento in poi è stata in grado di innestare una marcia in più viaggiando ad una velocità superiore rispetto al passato. Il Catania non ha potuto fare altro che beneficiare delle prodezze di un calciatore dal valore tecnico superiore, dotato di grande intelligenza tattica, estro, creatività, nonché freddezza e precisione dagli undici metri e ottime capacità balistiche su punizione.

La partita con il Latina rappresenta il punto di svolta negativo dell’annata di Cicerelli. Il terzino ospite Porro si rende protagonista di un grave intervento falloso nei suoi confronti dopo nemmeno un giro di lancette dall’inizio del match. La successiva diagnosi di frattura del malleolo rappresenta una brutta tegola per il calciatore e per l’umore dello spogliatoio, tuttavia capace di cementarsi ulteriormente e fare quadrato attorno al suo numero 10 nel momento più difficile.

Per Cicerelli questo è il momento della riabilitazione fisica, di una seconda parte di stagione da vivere lontano dal campo senza la possibilità di dare un contributo, potendo soltanto incoraggiare la squadra a dare tutto nella corsa promozione pronta a riaccendersi con l’anno nuovo spingendo i compagni a tagliare per primi l’agognata linea del traguardo.

