CLASSIFICA MARCATORI: Lunetta e Forte all’inseguimento di Chiricò

foto Catania FC

Dopo 17 giornate di campionato, nel girone C di Serie C comanda la classifica marcatori l’ex attaccante del Catania Cosimo Chiricò, che a Casarano ha trovato l’habitat ideale per rigenerarsi. Secondo gradino del podio per Guido Gomez, “annullato” da Di Gennaro e compagni nella sfida di Catania venerdì scorso. Alle spalle del bomber del Crotone figura la punta del Trapani Fischnaller. I calciatori del Catania Gabriel Lunetta e Francesco Forte presenti nella Top 10 di riferimento, confermandosi risorse sempre più preziose nell’economia del gioco di mister Toscano. Il primo si è sbloccato dopo un digiuno di reti che durava dalla seconda metà di ottobre, l’ex centravanti della Juve Stabia ha ritrovato la via del gol a fine novembre in occasione delle gare vinte con Latina e AZ Picerno.

TOP 10 CLASSIFICA MARCATORI SERIE C GIRONE C
1. Cosimo Chiricò (Casarano) – 11
2. Guido Gomez (Crotone) – 10
3. Manuel Fischnaller (Trapani) – 9
4. Dominic Vavassori (Atalanta U23) – 8
5. Francesco Salvemini (Benevento) – 8
6. Eugenio D’Ursi (Sorrento) – 8
7. Gabriel Lunetta (Catania) – 7
8. Francesco Grandolfo (Trapani) – 7
9. Manuel Ricciardi (Cosenza) – 7
10. Francesco Forte (Catania) – 6

SERIE C – Raffaele (all. Salernitana): “Catania e Benevento sono venute fuori, ora tocca a noi. Supereremo questo momento”
