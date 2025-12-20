sabato, 20 Dicembre 2025
CONVOCATI: 23 rossazzurri a disposizione di Toscano

foto Catania FC

In vista dell’incontro con l’Atalanta U23, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Chilafi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Di Gennaro. Rispetto alla trasferta di Potenza è presente nella lista dei convocati Martic – rientrato dall’infermeria dopo tre mesi di stop – con i giovani Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti disponibili in casa Catania, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
28 Salvatore Doni
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

