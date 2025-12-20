CONVOCATI: 23 rossazzurri a disposizione di Toscano

In vista dell’incontro con l’Atalanta U23, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Chilafi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Di Gennaro. Rispetto alla trasferta di Potenza è presente nella lista dei convocati Martic – rientrato dall’infermeria dopo tre mesi di stop – con i giovani Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti disponibili in casa Catania, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
28 Salvatore Doni
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
