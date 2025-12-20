CONVOCATI: 23 rossazzurri a disposizione di Toscano

In vista dell’incontro con l’Atalanta U23, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Chilafi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Di Gennaro. Rispetto alla trasferta di Potenza è presente nella lista dei convocati Martic – rientrato dall’infermeria dopo tre mesi di stop – con i giovani Quiroz e Forti. Di seguito gli atleti disponibili in casa Catania, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

28 Salvatore Doni

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

