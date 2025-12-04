CONVOCATI: a disposizione di Toscano 19 rossazzurri

In vista della gara con il Crotone, in programma venerdì alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 19 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Pieraccini, Aloi, Chilafi, Cicerelli, Ierardi, Donnarumma e Di Tacchio (squalificato) così come il rientro dall’infermeria di Raimo, pronto a giocare uno spezzone di partita. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
28 Salvatore Doni
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
