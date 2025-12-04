CONVOCATI: a disposizione di Toscano 19 rossazzurri

In vista della gara con il Crotone, in programma venerdì alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciassettesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato 19 calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Pieraccini, Aloi, Chilafi, Cicerelli, Ierardi, Donnarumma e Di Tacchio (squalificato) così come il rientro dall’infermeria di Raimo, pronto a giocare uno spezzone di partita. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***