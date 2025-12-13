sabato, 13 Dicembre 2025
CONVOCATI: a disposizione di Toscano venti rossazzurri

In vista dell’incontro con il Potenza, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venti calciatori. Non saranno della partita Martic, Aloi, Chilafi, Cicerelli e Ierardi. Rispetto al confronto con il Crotone, inoltre, non sono presenti nella lista delle convocazioni i giovani Forti e Quiroz. In compenso si rivede Di Tacchio, rientrato dalla squalifica. Tornano disponibili anche Pieraccini e Donnarumma: vedremo se giocheranno almeno uno spezzone di gara. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
28 Salvatore Doni
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

