CONVOCATI: a disposizione di Toscano venti rossazzurri

In vista dell’incontro con il Potenza, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venti calciatori. Non saranno della partita Martic, Aloi, Chilafi, Cicerelli e Ierardi. Rispetto al confronto con il Crotone, inoltre, non sono presenti nella lista delle convocazioni i giovani Forti e Quiroz. In compenso si rivede Di Tacchio, rientrato dalla squalifica. Tornano disponibili anche Pieraccini e Donnarumma: vedremo se giocheranno almeno uno spezzone di gara. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
28 Salvatore Doni
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
