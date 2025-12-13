CONVOCATI: a disposizione di Toscano venti rossazzurri

In vista dell’incontro con il Potenza, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venti calciatori. Non saranno della partita Martic, Aloi, Chilafi, Cicerelli e Ierardi. Rispetto al confronto con il Crotone, inoltre, non sono presenti nella lista delle convocazioni i giovani Forti e Quiroz. In compenso si rivede Di Tacchio, rientrato dalla squalifica. Tornano disponibili anche Pieraccini e Donnarumma: vedremo se giocheranno almeno uno spezzone di gara. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***