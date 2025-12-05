CORBARI-LUNETTA: il Catania continua a volare, affondato il Crotone

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Terza vittoria di fila per il Catania che piega anche la resistenza del Crotone. Dopo il successo ritrovato contro il Latina ed il bis a Picerno, la squadra di mister Toscano supera anche l’esame Crotone. A pieni voti. Al “Massimino” matura la vittoria numero 11 in questo campionato ed il Catania consolida la vetta della classifica, salendo a quota 37 punti. Gioia grande per gli oltre 17mila sugli spalti che hanno apprezzato la prestazione di un Catania solido e granitico. Concesso poco o nulla all’avversario. Con tanto cuore, spirito di sacrificio e abnegazione da parte di tutti i giocatori chiamati in causa.

2-0 il risultato finale. Mai in discussione. Nel tabellino dei marcatori Corbari e Lunetta: il primo, al 14′, ha festeggiato il suo primo gol in maglia rossazzurra: sugli sviluppi di un corner calciato da Jimenez, colpo di testa di Lunetta che impegna Merelli, il portiere rossoblù respinge corto e Corbari da due passi non sbaglia. Nel corso della ripresa, al minuto 51, Lunetta viene servito splendidamente da D’Ausilio, entra in area e ‘fulmina’ il portiere, non esente da colpe.

Equilibrio e copertura adeguata degli spazi, Catania ben messo in campo tatticamente. Gli etnei rischiano di subire il gol solo in due occasioni: al 34′, quando Allegretto buca l’intervento con Maggio che ne approfitta per presentarsi in area e cerca un piattone destro che viene raccolto in due tempi da Dini; al minuto 71 con Dini che legge male un lancio in profondità di Leo verso Ricci, il quale rientra sul sinistro e poi non riesce a trovare la porta.

E’ un Catania maturo, che sa quello che vuole e continua a volare. Migliorando sempre di più nella lettura e interpretazione delle partite. Molto bene anche l’approccio alla gara col Crotone. A prescindere dalle numerose assenze, chi scende in campo risponde presente. Con grande applicazione ed il giusto atteggiamento, seguendo fedelmente le direttive del tecnico.

