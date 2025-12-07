domenica, 7 Dicembre 2025
CORBARI: spirito di adattamento e maturità, prestazioni in crescendo

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
0
foto Catania FC

Il Catania lo aveva prelevato in estate con la consapevolezza di avere acquistato un centrocampista capace di apportare il giusto quantitativo di “fosforo” in mezzo al campo, unendo quantità e qualità oltre che potuto sfruttare qualche inserimento in zona offensiva. Spesse volte in carriera Andrea Corbari non ha disdegnato le sortite in area di rigore avversaria partecipando attivamente alla fase d’attacco. A Catania, però, gli vengono richiesti compiti diversi.

Ordine tattico, predisposizione al recupero palla per contribuire al ribaltamento immediato dell’azione, maggiore capacità di palleggio, meno inserimenti, equilibrio nelle due fasi e più copertura degli spazi. Lo stesso centrocampista ha ammesso in qualche occasione, pubblicamente, di doversi adattare ad uno stile di gioco e meccanismi diversi in mezzo al campo rispetto a quel che è solito fare in carriera.

Venerdì sera è arrivato il primo gol con la maglia del Catania. Un desiderio che il ragazzo aveva ed è diventato realtà. “Spero di segnare presto il primo gol in rossazzurro, arriverà quando ci sarà bisogno… per ora va bene così”, disse Corbari nel post gara di Catania-Latina. Appuntamento rinviato al successivo confronto casalingo con il Crotone. Ha realizzato il più facile dei gol, sfruttando una corta respinta del portiere, ma decisivo perchè ha spianato la strada verso la terza vittoria di fila del Catania.

Tre sono anche le gare consecutive che il calciatore classe 1994 disputa da titolare in rossazzurro. Si è fatto trovare pronto in qualsiasi momento. Anche e soprattutto nell’emergenza. Al punto di avere dato la propria disponibilità anche per un suo eventuale impiego da braccetto, qualora ce ne fosse bisogno. Il minutaggio aumenta, salendo a 17 il numero di apparizioni tra le fila etnee, continuando a lottare lealmente per la conquista di un posto in campo con i compagni di reparto e vedendo accrescere il livello delle prestazioni. Un rendimento in crescita graduale che va di pari passo con quello di una squadra dotata ancora di margini di miglioramento.

Il Catania può fare affidamento anche su di lui. Il mediano multitasking dalla giusta mentalità che giocherebbe in qualsiasi posizione pur di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo prefissato. Mettendo sempre al primo posto le esigenze del Catania. Consapevole che disponibilità e applicazione contano più d’ogni altra cosa per il bene rossazzurro.

