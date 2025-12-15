DA POTENZA: “Caturano, accoglienza tutt’altro che calorosa…”

“Non è stato un ritorno semplice quello di Salvatore Caturano a Potenza. L’ex capitano rossoblù, oggi in forza al Catania, è entrato al 67′ al posto di Forte ed è stato accolto dai fischi dello stadio, un’accoglienza tutt’altro che calorosa per chi, proprio su quel sintetico, è stato protagonista assoluto nelle ultime tre stagioni. Da quel momento in poi, ogni sua giocata sbagliata, un tiro, è stata accompagnata dai fischi del pubblico”, riporta tuttopotenza.com. “L’attaccante napoletano, apparso in condizioni non ottimali, è ancora a secco di gol con la maglia etnea e sperava probabilmente di sbloccarsi proprio contro la sua ex squadra.Il calcio, però, è anche questo. Il “Viviani” ha fatto sentire la sua voce, senza troppi sentimentalismi”, si legge.

