DALLA SALA STAMPA – Jimenez: “Siamo un gruppo spettacolare. Spero di portarvi buone notizie dopo le feste…”

Il trequartista Kaleb Jimenez decide l’incontro con l’Atalanta U23, stendendo la sua ex squadra con una doppietta. Ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa, di seguito riportate:

“E’ stata una partita complicata per via delle condizioni climatiche. Magari non bellissima da vedere ma la cosa più importante era vincere. Ce lo meritiamo perchè siamo una squadra forte che dà il cuore in ogni partita. Sono davvero contento della prestazione offerta da parte di tutta la squadra. Abbiamo dato l’anima. Si è giocato sul fango e sotto la pioggia, ma sei obbligato a dare il massimo in ogni circostanza. Se non ti sporchi i pantaloncini non serve scendere in campo. C’è unione da parte di tutti, dalla squadra – compreso chi non gioca – ai magazzinieri, passando per lo staff tecnico ed i fisioterapisti”.

“Volevo sbloccarmi al ‘Massimino’. Era qualcosa che aspettavo da un anno e mezzo, dal primo giorno che sono qua. Sono felice di vivere questo momento. L’occasione era speciale, affrontavo anche la mia ex squadra ed era l’ultima gara dell’anno. Ho sempre giocato nel ruolo di trequartista, ma io potrei giostrare pure in difesa se fosse necessario. Il mister mi ha chiesto anche di agire da mezzala perchè, in base alla partita, il modo di giocare può cambiare. L’importante è dare tutto per la maglia che indossi, a prescindere dal ruolo“.

“Questa doppietta la dedico alla mia famiglia per tutto quello che fa per me, alla mamma che non c’è più e alla squadra, perchè diamo veramente tutto. Voi non lo vedete in settimana ma siamo un gruppo spettacolare, davvero. Ora penso a dedicare il mio tempo alla famiglia, guardo al futuro con serenità. Ancora non c’è nessun accordo per il rinnovo con il club, ma spero di portare buone notizie dopo le feste. Buona Natale a tutti e forza Catania”.

