DALLA SALA STAMPA – Rolfini: “Io sfortunato e inca***to. Cicerelli? Squadra in grado di sopperire alle assenze di tutti”

“Ho chiesto spiegazioni all’arbitro perchè era palese a tutti che il mio gol fosse regolare. Anche lui non era sicuro della scelta, ha detto che dalle immagini non vedeva bene. Purtroppo ha deciso così, io non faccio l’arbitro. Io un pò sfortunato per il gol che non arriva? A Casarano era pronto a calciare il rigore che ci hanno negato, qui a Potenza il gol l’ho segnato ed ero pronto ad esultare. Direi che sono anche abbastanza inca***to. Comunque siamo una squadra forte e questa inca***tura la porteremo in campo”.

“Avevamo preparato la partita di Potenza in un certo modo, poi giocando con un uomo in meno loro si sono abbassati facendo un bel blocco in difesa e non è stato facile trovare spazi. Non lo è soprattutto su questi campi. Sono punti che lasci per strada, se li metti in saccoccia è sempre meglio. L’infortunio di Cicerelli quanto può pesare? Non si discute come giocatore, non sono io a doverlo presentare. La squadra però è molto forte, sopperirà all’assenza di tutti perchè ognuno di noi va forte in allenamento. Siamo tutti calciatori pronti ed esperti, non ci saranno problemi”.

