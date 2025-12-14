DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Nel dubbio, episodi arbitrali ancora sfavorevoli. Ecco in cosa dovevamo fare meglio”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, in sala stampa, torna sul pareggio di Potenza. Ecco quanto evidenziato:

“Gli arbitri hanno uno strumento importante a disposizione che può aiutare, devono migliorare dal punto di vista dell’interpretazione che necessita di essere oggettiva e non soggettiva. Fanno fatica a tornare indietro nelle loro decisioni. Dopo Trapani, Casarano e Caserta commentiamo ancora questi episodi. Ogni situazione di dubbio è sempre sfavorevole al Catania. Spero che siamo stati sfortunati anche stavolta e non altro”.

“In cosa avremmo dovuto fare meglio? Forse nel secondo tempo dovevamo andare subito al cross e fare girare più velocemente la palla trovando il varco giusto vista l’area di rigore intasata del Potenza. A volte siamo stati troppo frettolosi oppure bravo si è rivelato il portiere avversario, noi potevamo buttarla dentro soprattutto con Lunetta. Sul piano della motivazione e della cattiveria dovevamo fare di più per portare gli episodi dalla nostra parte”.

“Paradossalmente per come gioca il Potenza non è stata una fortuna esserci trovati in superiorità numerica perchè loro sono una squadra che prova a giocare e concede nel momento in cui lo fa. Dopo l’espulsione, invece, si faticava a trovare spazi. Dovevamo essere più bravi a trovare le soluzioni giuste per scardinare la difesa rossoblu. Pieraccini e Donnarumma? C’era l’idea di non impiegarli se le cose fossero andate per il verso giusto. Comunque abbiamo avuto modo di vederli in campo valutando la loro disponibilità ed il contributo che possono dare in questo momento”.

