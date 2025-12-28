DALL’ABRUZZO: “Bruzzaniti inizierà il 2026 da giocatore del Catania, piccole cose da limare”

“Salvo improbabili colpi di scena che potrebbero sorgere da qui al prossimo 2 gennaio (riapertura del mercato), Giovanni Bruzzaniti inizierà il 2026 da giocatore del Catania. Nell’incontro avvenuto lunedì a Roma fra il direttore sportivo biancazzurro Di Giuseppe e quello etneo Pastore è stato raggiunto un accordo di massima quasi totale, con piccole cose da limare nelle cifre fra le due società”, riporta il quotidiano sportabruzzo.com. Bruzzaniti si appresta dunque a lasciare il Pineto per sposare il progetto rossazzurro. Nella sua nuova avventura “guadagnerà 180mila euro l’anno e dovrebbe debuttare già il prossimo 4 gennaio”, si legge.

