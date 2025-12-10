mercoledì, 10 Dicembre 2025
HomeCatania NewsD'AUSILIO: momento da sfruttare e nuovo step di crescita da superare
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

D’AUSILIO: momento da sfruttare e nuovo step di crescita da superare

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
124
foto Catania FC

Dovrebbe toccare ancora a lui scendere in campo dall’inizio. In tal caso Michele D’Ausilio proverà a sfruttare nel migliore dei modi quella che rappresenterebbe la sua terza chance da titolare con la maglia del Catania. Spesso il trequartista proveniente dall’Avellino ha giocato a partire dal secondo tempo o, comunque, alcuni spezzoni di gara. Dopo avere bagnato l’esordio al Massimino con un gran gol contro il Foggia, il cammino di D’Ausilio è proseguito entrando in campo nel finale a Cava de’ Tirreni e nel corso di Catania-Monopoli (con assist annesso). Poi, l’inserimento tra i titolari nella nefasta trasferta di Cosenza.

Successivamente, tanta panchina e qualche apparizione sparsa senza lasciare il segno. In seguito, l‘ottimo impatto sul vittorioso match contro il Team Altamura servendo un assist al bacio a Cicerelli, e prestazioni in crescita. Fino al ritorno in campo dal 1′ venerdì scorso, realizzando un nuovo assist di pregevolissima fattura per il definitivo 2-0 inflitto al Crotone. La capacità di servire assist per i compagni rappresenta la dote principale di D’Ausilio, il quale la scorsa stagione ne mise a referto ben 14 ad Avellino.

E’ veloce, sa trovare la posizione tra le linee, ha un’ottima visione di gioco, col pallone tra i piedi è abile ad attrarre gli avversari e creare spazi in cui far filtrare il pallone per i compagni. Calciatore non particolarmente “gollifero” ma che possiede caratteristiche top per la categoria. Adesso, complice anche l’infortunio di Cicerelli, sta avendo maggiore possibilità di giocare e deve sfruttare la positività del momento. Continuando a mettere le sue indiscusse qualità al servizio della squadra e superando un nuovo importante step di crescita, perchè D’Ausilio ha ancora ampi margini di miglioramento.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI POTENZA: alla scoperta dei leoni rossoblù, reduci dal 3-1 in Coppa Italia contro il Crotone
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi colpisce ancora. Il Catania segue con attenzione i suoi progressi
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency