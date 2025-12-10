D’AUSILIO: momento da sfruttare e nuovo step di crescita da superare

Dovrebbe toccare ancora a lui scendere in campo dall’inizio. In tal caso Michele D’Ausilio proverà a sfruttare nel migliore dei modi quella che rappresenterebbe la sua terza chance da titolare con la maglia del Catania. Spesso il trequartista proveniente dall’Avellino ha giocato a partire dal secondo tempo o, comunque, alcuni spezzoni di gara. Dopo avere bagnato l’esordio al Massimino con un gran gol contro il Foggia, il cammino di D’Ausilio è proseguito entrando in campo nel finale a Cava de’ Tirreni e nel corso di Catania-Monopoli (con assist annesso). Poi, l’inserimento tra i titolari nella nefasta trasferta di Cosenza.

Successivamente, tanta panchina e qualche apparizione sparsa senza lasciare il segno. In seguito, l‘ottimo impatto sul vittorioso match contro il Team Altamura servendo un assist al bacio a Cicerelli, e prestazioni in crescita. Fino al ritorno in campo dal 1′ venerdì scorso, realizzando un nuovo assist di pregevolissima fattura per il definitivo 2-0 inflitto al Crotone. La capacità di servire assist per i compagni rappresenta la dote principale di D’Ausilio, il quale la scorsa stagione ne mise a referto ben 14 ad Avellino.

E’ veloce, sa trovare la posizione tra le linee, ha un’ottima visione di gioco, col pallone tra i piedi è abile ad attrarre gli avversari e creare spazi in cui far filtrare il pallone per i compagni. Calciatore non particolarmente “gollifero” ma che possiede caratteristiche top per la categoria. Adesso, complice anche l’infortunio di Cicerelli, sta avendo maggiore possibilità di giocare e deve sfruttare la positività del momento. Continuando a mettere le sue indiscusse qualità al servizio della squadra e superando un nuovo importante step di crescita, perchè D’Ausilio ha ancora ampi margini di miglioramento.

