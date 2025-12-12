DE GIORGIO (all. Potenza): “Il Catania ha una forza immensa, daremo tutto. Il nostro entusiasmo per sopperire alla stanchezza. Affascinante incontrare Toscano, allenatore che ti fa dormire poco”

Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza, interviene in conferenza stampa quando si avvicina il confronto con il Catania. E’ consapevole che non sarà semplice affrontare i rossazzurri, facendo anche i conti con varie defezioni. Queste le parole evidenziate:

“Veniamo da un momento positivo nelle prestazioni e nei risultati. Arriviamo all’appuntamento col Catania un pò stanchi, affrontando una gara così importante contro un avversario fortissimo, tra i più attrezzati del campionato. Avremo tante assenze ma sono abbastanza sereno perchè la nostra rosa è formata da ragazzi che hanno voglia di fare e chiunque si fa trovare pronto, anche chi gioca meno. Abbiamo superato un momento non facile, frutto del lavoro svolto dalla squadra. Ci aiuta avere entusiasmo per sopperire alla fatica, i nostri giovani riescono a dare qualcosa in più. Il campionato è complesso. Domenica sarà una partita difficile che si prepara da sola perchè conosciamo la forza del Catania. Sfidare gli etnei con entusiasmo e grande serenità di classifica è l’ideale per affrontarli al meglio. Servirà produrre il massimo sforzo fisico perchè se non arriveremo in condizioni ottimali alla sfida rischiamo di fare grossa fatica contro una formazione dotata di una forza immensa“.

“In questo periodo c’è tanto dispendio d’energie fisiche e nervose. Giocandoci un passaggio storico del turno in Coppa Italia abbiamo avuto 48 ore a disposizione, questo ti toglie tante energie. Giocare ogni tre giorni non ti permette di lavorare con la rosa al completo, devi fare sempre lavoro differenziato e gestire qualche giocatore che ha delle scorie della gara precedente. Ci stiamo abituando, comunque, a giocare ogni tre giorni. Proveremo a battere il Catania e portare a casa punti in tutti i modi. Il Potenza si sta confermando. Lavoriamo per migliorare e rendere il nostro campionato strepitoso“.

“Il Catania ha vinto a Picerno trovando il gol dopo neanche un minuto su palla inattiva. Loro hanno una forza fisica incredibile, gente strutturata, bravi interpreti nel mettere la palla in mezzo. E’ una squadra con giocatori che hanno vinto campionati, conoscono la C e sanno gestire le partite. Quando passano in vantaggio sembra che ti facciano sentire bravi ma poi in ripartenza ti castigano perchè hanno calciatori di grande gamba, qualità, che quando arrivano là davanti fanno le scelte giuste. Non a caso il Catania segna ogni 6 tiri in porta. Parliamo di una squadra cinica. Dobbiamo preoccuparci quando sembrerà di gestire bene la palla perchè è proprio lì che loro diventano micidiali“.

“Caturano lo conosciamo bene. E’ un ragazzo che ha messo a segno 50 gol in tre anni in maglia rossoblu. E’ stato il capitano, ha dato tanto e ricevuto anche tanto in una piazza dove ha lasciato un bel ricordo dando sempre una mano al Potenza. Giocatore forte, dobbiamo attenzionarlo bene perchè in area di rigore è uno degli attaccanti più forti della Serie C“.

“Quel che piace tanto del girone C è che trovi allenatori bravi, preparati che a livello tattico ti tolgono tanto tempo nella preparazione delle partite. Anche col Sorrento non è stato facile perchè sul piano tattico, analizzando diverse situazioni, abbiamo riscontrato delle difficoltà. In queste ore stiamo esaminando il Catania e saranno necessari determinati accorgimenti. A maggior ragione è bello quando incontri allenatori dal curriculum come quello di Mimmo Toscano, tecnico navigato che conosce bene la categoria, bravo a cambiare ogni domenica in base alle qualità dell’avversario, con ordine. Diventa affascinante incontrare questi allenatori perchè ti fanno dormire poco“.

