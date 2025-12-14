DE GIORGIO (all. Potenza): “Prestazione incredibile, concesso poco al Catania. Bruschi, intervento da giallo. Quaini ha rischiato il rosso. FVS? Anche noi abbiamo perso tanti punti…”

L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio analizza in sala stampa il pareggio per 1-1 maturato contro il Catania allo stadio ‘Alfredo Viviani’ soffermandosi anche sulla direzione arbitrale. Queste le sue parole:

“Veniamo da tre partite in una settimana, con sette infortunati più altri sei assenti per virus intestinale, giocando con Maisto esterno d’attacco, poi infortunatosi anche lui nel primo tempo e con l’espulsione a complicare ulteriormente le cose. Non sapevo se avessimo retto 90 minuti in dieci contro 11. Trova conferma il mio pensiero da agosto che abbiamo dei ragazzi eccezionali. Possono perdere, a volte anche giocare male perchè c’è un avversario ma ho sempre rimarcato con forza la loro professionalità. Lo hanno dimostrato una volta di più contro il Catania”.

“Prestazione incredibile sul piano tattico perchè abbiamo concesso veramente poco al Catania. Tranne qualche palla buttata in area di rigore dove loro hanno una struttura fisica importante ma in maniera diretta hanno fatto poco, su qualche mischia e seconda palla. Abbiamo anche espresso una prova di grande valore tecnico, qualità e personalità. Bene, inoltre, sotto il profilo del possesso palla malgrado l’inferiorità numerica. A conferma della personalità incredibile della squadra, che a tratti con 3-4 uscite di grande qualità ha anche messo in difficoltà il Cataniaì. Non ho aggettivi per descrivere i ragazzi per quanto fatto oggi”.

“L’espulsione di Bruschi? Conoscendo il ragazzo non commette falli neanche a pagarlo. Lui è saltato per agganciare la palla ma dall’altra parte c’era il difensore che ha abbassato la testa, ci sta che lo abbia anche colpito ma io non lo reputo un fallo pericoloso, cattivo. Secondo me il giallo sarebbe stato più giusto, dare un rosso al 18′ del primo tempo è anche un pochettino azzardato. Non c’è stata sicuramente cattiveria in quell’intervento. Palle inattive? Ci stiamo comportando bene. Sul gol di Forte, nello specifico, bravo è stato l’attaccante del Catania. Noi marchiamo solitamente a zona, serve un pò di tempo per adattarci nella marcatura a uomo”.

“Avevamo una situazione precaria, eravamo contati, ci siamo portati Balzano che ha avuto febbre e diarrea, Petrungaro non ne aveva neanche per 20 minuti. Il gruppo si sta dimostrando forte, i dati lo confermano. Fare un girone d’andata da imbattuti in casa è un altro piccolo passo da squadra forte. Ora dobbiamo prenderci quello che abbiamo lasciato fuori casa, uno step da superare urgentemente. Cucchietti? Ha sempre lavorato per provare a crescere. E’ migliorato tanto tecnicamente, tra i pali è molto forte. Sapevamo il suo valore, ha sempre fornito ampie garanzie come vice portiere, in realtà non lo abbiamo mai ritenuto un vero secondo. E’ andato avanti con umiltà ed è bene che si prenda anche lui delle soddisfazioni”.

“Il FVS? Spesso anche noi abbiamo perso qualche punto per strada in mancanza dell’immagine giusta per fare cambiare idea all’arbitro. In questo caso è successo al Catania. Purtroppo con le telecamere centrali non hai immagini chiare per poter valutare bene le decisioni arbitrali. Bisogna portare pazienza, l’immagine non era chiara neanche sul fallo da fermo di Quaini che ha rischiato il rosso. E’ un sistema da migliorare per mettere in condizione i direttori di gara di scegliere nella maniera giusta”.

