DI GENNARO: inserimento nella Top 11 di Sky per la 16/a giornata di Serie C

foto Catania FC

Se nella speciale Top 11 del girone C di Serie C realizzata dal portale TuttoC sono stati inseriti Andrea Allegretto e Tiago Casasola, in quella stilata da Sky Sport – con riferimento sempre alla 16/a giornata ma ai tre gironi di terza serie – c’è spazio per il centrale difensivo rossazzurro Matteo Di Gennaro. Premiata la prestazione offerta dall’ex difensore della Carrarese a Picerno, sbagliando davvero poco o nulla in terra lucana, mostrandosi una guida autorevole per i compagni di reparto e prezioso punto di riferimento per la squadra. Venerdì sera, contro il Crotone, indosserà la fascia da capitano vista l’assenza per squalifica di Francesco Di Tacchio.

Questa la Top 11 di Sky nel dettaglio:
Perucchini (Foggia); Mondonico (Dolomiti Bellunesi), Di Gennaro (Catania), Esposito (Ravenna); D’Alessio (Cittadella), Tascone (Guidonia), Pietra (Carpi), Puczka (Juventus NG); Lamesta (Benevento), Stuckler (Vicenza), Schimmenti (Potenza).

