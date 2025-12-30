DI GENNARO: “Io, vice capitano orgoglioso. Sappiamo di essere forti ma bisogna stare sul pezzo. A Foggia punti pesanti”

Il Catania punta senza nascondersi al salto di categoria. Il difensore Matteo Di Gennaro, vice capitano, concede un’intervista al Corriere dello Sport sottolineando che l’attuale primato in classifica è meritato ma che ci sarà da lottare fino alla fine per il salto di categoria:

“Sicuramente essere davanti a tutti, seppur in coabitazione, è una bella sensazione. Ma questo per noi deve essere soltanto un punto di partenza. Dobbiamo continuare a crederci, partendo dal vantaggio che noi guidiamo la vetta e gli altri sono costretti a inseguire! Quest’anno la squadra è stata al completo sin dall’inizio e Toscano ha potuto lavorare su meccanismi e ingranaggi. Poi l’ossatura era in parte la stessa e così abbiamo potuto aiutare i nuovi a inserirsi più facilmente”.



“Io vice capitano? Sono orgoglioso di avere questo ruolo e di poter essere vice con un leader come Ciccio Di Tacchio, che ti insegna tante cose e ti aiuta a migliorare. Poi considero che in questa squadra c’è tanta gente di personalità e allora il tutto è ancora più bello. Come anche i 14 clean sheet? E’ vero. Non prendere gol non ti fa mai andare in svantaggio, poi se riesci a farlo tu sei a cavallo. Non lo dico certo io che spesso le migliori difese hanno portato a vincere i campionati. Per questo bisogna continuare su questa strada e migliorare. Tutti. Dalla punta al portiere. Perché il merito di questi risultati non è mai della sola difesa”.

“Quasi la metà dei gol incassati sono arrivati a Cosenza? Capita in un anno la partita dove nessuno riesce a mettere in campo la miglior versione di sé. Dispiace. Però preferisco prendere i gol tutti in una gara che un po’ alla volta. Quel giorno abbiamo compreso che il campionato è difficilissimo. Sappiamo di essere forti, ma devi lavorare, stare attento, concentrato, essere sul pezzo ogni singolo momento della stagione, perché qualunque squadra può metterti in difficoltà”.



“Quando si costruisce una rosa così importante l’ambizione di vincere il campionato viene subito. Quando vedi che i risultati arrivano, che la si sblocca sempre, che porti il risultato a casa. L’ambizione si trasforma in ossessione ma anche in certezze. Perché devi crederci al massimo se vuoi rimanere lassù”.

“Discorso a due col Benevento e come sarà la trasferta foggiana? A oggi non possiamo parlare di questione a due. La Salernitana è lì, Cosenza e Casertana stanno facendo molto bene. Ancora tutto può cambiare ma noi dobbiamo approfittare del fatto di essere in testa. Il Foggia sta lottando, in casa stanno facendo i risultati migliori. Ma noi vogliamo andare a imporre il nostro gioco: questi punti alla fine peseranno”.

