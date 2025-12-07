DI GREGORIO: “Catania, stato di forma psicofisico eccellente. Lunetta giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Telecolor sul Catania dopo il successo per 2-0 al cospetto del Crotone:

“Vittoria meritatissima. Non è stata una grande partita dal punto di vista tecnico, anche perchè l’avversario sostanzialmente non ha reagito agli attacchi del Catania. I rossazzurri hanno meritato perchè hanno fatto intanto due gol bellissimi, legittimando la vittoria con altre azioni comportandosi da capolista. La squadra continua a non prendere gol, mantiene questo atteggiamento aggressivo fino alla fine. Gara autorevole, di personalità, da capolista ha battuto il Crotone senza soffrire“.

“Il Catania continua a vincere mettendo pressione alle avversarie che sono costrette ad inseguire. Attraversa uno stato di forma psicofisico eccellente. C’è solidità, compattezza. Erano cose che non riscontavamo nella passata stagione, anche se alla fine sei arrivato a disputare i playoff nazionali. Si respira un’aria diversa. Non sembrava che mancassero 7-8 elementi in campo. Questa è la forza di una squadra che deve vincere il campionato e la sta dimostrando dentro e fuori dal campo, con i tasselli giusti che nelle precedenti stagioni non c’erano”.

“Lunetta? E’ un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Tranne in porta, secondo me può ricoprire qualsiasi ruolo per doti tecniche, fisiche, la sua disponibilità al sacrificio e a quello che richiede l’allenatore. La sua prestazione contro il Crotone è una conferma ulteriore. Ciliegina sulla torta, è il calciatore del Catania più prolifico in zona gol trovandosi sempre al posto giusto al momento giusto. Merita anche categorie superiori per quello che sta facendo. Gli auguro di arrivare in B, magari proprio col Catania”.

