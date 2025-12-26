DINI: il portierone del Catania insegue un nuovo record personale

venerdì, 26 Dicembre 2025
Ad oggi nessuno nel girone C di Serie C si avvicina al numero di “clean scheets” (reti inviolate) di Andrea Dini. Per ben 14 volte il portierone del Catania non ha preso gol, addirittura senza incassarne alcuno tra le mura amiche nel girone d’andata. Includendo i gironi A e B, invece, i più vicini a Dini sono l’estremo difensore dell’Ascoli Samuele Vitale (12), Stefano Gori (Union Brescia) e Riccardo Gagno (Vicenza) a quota 10.

Si parla con sempre maggiore frequenza della solida e granitica difesa rossazzurra, merito di un lavoro eccellente del reparto arretrato e di tutta la squadra nel suo complesso, a supporto della fase difensiva. Innegabili anche i meriti dello stesso Dini, non così frequentemente impegnato a difesa dei pali – visto che generalmente il Catania concede anche poche occasioni agli avversari – ma quando c’è da farsi trovare pronto, lui risponde presente. Senza distrazioni e con prontezza di riflessi costante.

L’estremo difensore romagnolo classe 1996 non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Anzi, aumenta l’impegno per tenere blindata la propria porta. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada e, magari, stabilire un nuovo record di “clean sheets” a livello personale. Ad oggi, nel professionismo, la stagione migliore sotto questo profilo risale al 2018/19: allora difendeva i pali del Trapani e, playoff compresi, per 18 partite non prese gol. L’annata si concluse con la promozione granata in Serie B dopo l’aggiudicazione dei playoff. Adesso mancano 4 gare per eguagliare il record, 5 per stabilirne uno nuovo. Dini è pronto a ricaricare le pile, per poi rimettersi in marcia e contribuire con ancora più determinazione a fare le fortune sue e (soprattutto) del Catania.

