DINI: “Risultati merito di tutto il gruppo e dei tifosi. Pelligra non perde un minuto del nostro lavoro. Questa città ha i colori tatuati sulla pelle”

Intervista concessa al quotidiano La Sicilia dal portiere rossazzurro Andrea Dini parlando del presente, del suo rapporto con Klavs Bethers e del prosieguo del percorso del Catania, che riparte dalla trasferta di Foggia.

“Più che per uno 0-0, firmerei per un 5-4. A costo di rovinarmi la media? Conta il risultato, i numeri poi restano fine a sé stessi se non accompagnati dall’obbiettivo comune. Ho mantenuto la rete inviolata 14 volte su 19 gare. Merito di tutto il gruppo. Non solo il reparto arretrato, è la squadra che parte dalle punte e arriva fino al portiere. Basta una parola, non per forza un intervento di gioco, per salvare un gol. Si comunica tra noi, siamo al posto giusto al momento giusto tatticamente. I numeri parlano da soli, è una cosa bella che va riconosciuta. Ci rende fieri”.

“La vera sensazione è quella di esserci sempre come squadra. Quella di essere sulla strada giusta, c’è la voglia di respirare l’aria e di poter fare qualcosa di importante. Se una diagonale di rientro viene effettuata con i tempi giusti questo è frutto di un insieme di cose costruite da tutti in allenamento. Se stiamo a ricordare i gol sventati faremmo notte. Ci sono particolari che a occhio nudo non si percepiscono ma che hanno il proprio peso. Ognuno di noi spende fino all’ultima goccia di sudore. La testa fa sempre la differenza”.

“Spero che anche i nostri tifosi siano orgogliosi di questo momento e di quello che stiamo facendo. Se viviamo un momento così importante è anche merito dei tifosi. Da soli faremmo tanta fatica, in trasferta si sente la mancanza di chi ci ha incitati pure lontano da casa. Spero che possano tornare a seguirci fuori. Il mio ambientamento con Catania? Non c’è cosa più bella, dopo l’allenamento, di tornare a casa e stare bene. La mia compagna si è trovata subito a meraviglia, il rapporto con la gente è molto genuino. Si respira aria da città che vive di calcio e che ha i colori tatuati sulla pelle”.

“Con il preparatore dei portieri il rapporto è ottimo, ci confrontiamo tanto, in campo e anche al di fuori del lavoro quotidiano. Bethers? Klavs ha compiuto gli anni giorni fa, anche con lui ho un rapporto ottimo. Condividiamo la stessa camera durante i ritiri, abbiamo vissuto situazioni di lavoro molto uniti e questo per noi è un’opportunità di crescita. Un ragazzo di prospettiva, ha la mia stessa mentalità e ritrovo in lui un Dini di qualche anno fa”.

“Pelligra? Ogni volta che torna è sempre un piacere. Anche se da lontano non perde un minuto del nostro lavoro. Una volta di più ha visto e toccato con mano l’aria che si respira. La classifica? Come ripete il nostro allenatore, dipende dal Foggia. Guardiamo al prossimo avversario e poi si vedrà. Pensiamo a noi e a portare a casa i tre punti sempre. Se vinci ogni gara alla fine vinci il campionato no? Io penso che dobbiamo rendere al meglio e offrirlo al pubblico”.

