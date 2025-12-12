ELEONORA INCARDONA (Dazn): “Palermo in lotta per la A, spero che il Catania vada in B”

Il quotidiano La Sicilia, nell’articolo di Giovanni Finocchiaro, la definisce “una conduttrice di successo che sa raccontare il calcio e lo vive con passione e professionalità”. Si tratta di Eleonora Incardona, che ogni venerdì va in onda con ‘Tutti in gioco’, una delle trasmissioni di Dazn e Lega Serie A con alto indice di gradimento. Siciliana nata a Ragusa, vive da dieci anni a Milano. Nel prepartita dei big match cura analisi e pronostici. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervista concessa:

«Il lavoro mi porta spesso lontano, ma non ho mai trascurato amici e tradizioni della mia terra. Rispetto a tanti altri ho un modo di vivere diverso. Lo rivedo nelle piccolezze. Nei momenti liberi cucino per tutti e faccio il pranzo della domenica anche se domenica non è (in quel giorno lavoro sempre). Invitiamo tante persone io e il mio fidanzato».

«Io la nuova Diletta Leotta? La vedo come una grande professionista: bella brava e preparata, vorrei anche essere riconosciuta per quello che sono e per il percorso che sto portando avanti. Palermo in lotta per la A, Catania per la B? Il Monza è in vetta, la concorrenza è elevata, ma credo che tra le quattro in lotta per far bene c’è proprio il Palermo. Mirri, da tifoso a presidente, ha coronato il sogno di tante persone ed è logico che curi una delle sue passioni giovanili e la conduca con dedizione speciale. Seguo pure il Catania e spero che sia la volta buona per un ritorno in serie B che tutta la città aspetta. Lo sa che la prima gara di calcio la vidi al Massimino? Era la sfida con la Juve nel 2006».

