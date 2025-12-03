ESCLUSIVA – Ambrosi: “Catania ottima squadra e ben guidata da Toscano. Battere il Crotone darebbe un segnale al torneo”

Sei mesi vissuti intensamente alle pendici dell’Etna trascinando con i suoi gol il Catania ad un’insperata rimonta in campionato fino allo sfortunato epilogo della finale play-off persa con il Messina. Alessandro Ambrosi, indimenticato protagonista in maglia etnea nella seconda metà della stagione 2000-01, è intervenuto ai nostri microfoni spendendo parole d’elogio per la squadra di Toscano e sottolineando l’importanza del prossimo match casalingo con il Crotone per l’economia del campionato rossazzurro.

Il Catania si è dimostrato più forte delle assenze sul campo di Picerno conquistando l’intera posta in palio. Un risultato fondamentale per il prosieguo del percorso…

«Sicuramente un risultato fondamentale, innanzitutto perché la vittoria per 1-0 è una vittoria importante. Sono le vittorie migliori, dove non si subisce gol e si mostra una squadra cinica che incomincia ad avere una sua identità. Ha vinto su un campo difficile come quello di Picerno e soprattutto, come possiamo vedere, anche le altre squadre che stanno lì hanno perso terreno. La Salernitana ha preso 5 gol dal Benevento lunedì sera e nessuno se lo sarebbe aspettato ma soprattutto il risultato a sorpresa, pur se arrivato in modo del tutto estemporaneo, è la sconfitta del Cosenza che secondo me ad oggi è la rivale più pericolosa per il Catania».

Come si spiegano le difficoltà di questa squadra nel chiudere le partite con uno scarto maggiore di reti?

«A tutti piacerebbe chiudere le partite, magari in modo più tranquillo, però le squadre che vincono sono quelle che fanno gli 1-0 perché significa comunque che hai una certa solidità difensiva, una propria identità. Tra l’altro la squadra è ottima e ben guidata, poiché Mimmo (Toscano, ndr) è un ottimo tecnico che conosco benissimo e ritengo che ci siano tutte le dinamiche, incrociando le dita, per portare a termine un campionato importantissimo quest’anno».

La cura Toscano ha rigenerato un valido attaccante come Francesco Forte, sin qui autore di 6 gol in campionato. Quanto conta l’aspetto mentale per rivitalizzare un giocatore reduce da stagioni deludenti?

«Sono attaccanti che magari vivono stagioni che fanno bene e stagioni in cui le cose vanno meno bene, avere la fiducia del tecnico è fondamentale. Magari caratterialmente devono essere appoggiati da un ambiente che ha fiducia nei loro confronti e quindi l’atteggiamento da parte del tecnico riesce ad evidenziare le doti. Sicuramente sta facendo bene perché ha realizzato un discreto numero di reti finora e soprattutto reti importanti, pesanti. Un conto è fare un gol sul 5-0, un altro è farlo da tre punti sull’1-0».

Di contro Sasà Caturano, capocannoniere del Girone C dello scorso anno a Potenza, è ancora alla ricerca del primo gol in maglia rossazzurra. Come si vivono da attaccante questi momenti di difficoltà?

«Io fortunatamente non ne ho mai vissuti. In qualsiasi categoria ho sempre fatto gol, quindi non ho mai avuto periodi bui in cui non ho realizzato. Però capisco che ci possono essere momenti dove le difficoltà possono essere legate ad un discorso situazionale, magari un piccolo infortunio oppure si parte in un modo e si veste un ruolo di secondo piano rispetto a quello che ci si aspettava, quindi anche lì la forza caratteriale deve venir fuori. Io nella mia carriera ho sempre realizzato gol, tranne in quegli anni in cui ho avuto un infortunio oppure dei problemi societari per cui non ho giocato. Ma quella è anche una forza caratteriale che il giocatore deve trovare all’interno di sé, per quello dico che a volte ci sono giocatori per i quali deve andare tutto bene, l’ambiente, il tecnico e tutto quanto per rendere al massimo. Io mi auguro che nel caso di Caturano riesca quanto prima a trovare una serenità, una condizione tale da poter esprimersi al meglio come sta facendo il suo dirimpettaio».

Mister Toscano è riuscito a creare un blocco unico in termini di affiatamento tra i giocatori. Con uno spogliatoio unito questa squadra è destinata ad arrivare fino in fondo?

«Io tempo fa quando venne preso Toscano già dissi che era uno dei migliori per la categoria su cui il Catania potesse investire. Dubbi su di lui non ne ho perché l’ho conosciuto personalmente sia come giocatore che come tecnico quindi è una garanzia. Poi vincere non è mai facile. Quest’anno, dopo magari una stagione di rodaggio, sta raccogliendo i frutti di quello che è il suo lavoro e sono sicuro che se c’era un allenatore valido sul quale il Catania doveva puntare quello era sicuramente lui. Lo sta dimostrando appieno e ritengo che fino alla fine sarà un’arma in più per il Catania».

Venerdì sera al “Massimino” andrà in scena Catania-Crotone. Questa partita rappresenta uno snodo importante del campionato rossazzurro?

«Sicuramente l’ago della bilancia in questo momento pende verso il Catania. Io penso che sia una partita importante più per i rossazzurri che per il Crotone a questo punto. Il Crotone comunque è una squadra ben costruita ma che sta facendo risultati troppo altalenanti rispetto alle premesse, anche se sta lì, invece per il Catania la conquista dei tre punti darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia e un ulteriore segnale al campionato. Perché con una vittoria e un nuovo passo falso di qualche altra diretta concorrente si comincerebbe a scavare un discreto solco. Secondo me la vera squadra di cui dovrà preoccuparsi il Catania è il Cosenza. Domenica ha perso ma ha preso il primo gol su una ripartenza che secondo me hanno sottovalutato. Hanno sbagliato due rigori, preso gol al 99′ su un azione di calcio d’angolo. È il classico incidente di percorso che ci può stare però ritengo il Cosenza una squadra valida. Ha avuto degli innesti dirigenziali di tutto rilievo, allenata bene e adesso ha trovato anche una solidità dirigenziale che è mancata in questi anni. Il direttore generale Salvatore Gualtieri è una delle persone che io stimo più di tutti nel mondo del calcio per competenza e capacità. Più che alla Salernitana starei attento al Cosenza. La partita di venerdì è importantissima perché se il Catania riuscisse a mettere altri punti tra sé e le inseguitrici comincerebbe ad assumere una posizione con qualche margine in più».

Si ringrazia Alessandro Ambrosi per la gentile concessione dell’intervista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***