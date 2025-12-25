EX ROSSAZZURRI – Alfonso (match analyst): “Catania combattivo, società fa scudo, mister molto equilibrato. Sul mercato non lasciare nulla d’intentato”

Ivan Alfonso, match analyst con importanti trascorsi nel Catania, ospite di Futura Gol – Impulso Rossazzurro analizza la vittoria del Catania contro l’Atalanta U23, il cammino degli etnei in questo campionato ed aspetti legati al calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Primo tempo un pò più complicato del previsto contro un’Atalanta U23 composta da molti giovani – l’inesperienza ha fatto tanto per i nerazzurri nel non riuscire a sfruttare determinate occasioni – ma bene il Catania nella misura in cui ha dimostrato ancora una volta di essere compatto, di sapere soffrire, riuscendo a mantenere la porta inviolata, stabilendo il record di zero reti subite nel girone d’andata. Nel secondo tempo è stata più che altro una gara emotiva giocata su un terreno di gioco difficile”.

“Domenica abbiamo visto due contrapposizioni diverse tatticamente. Il 3-4-3 (o 3-4-2-1) dell’Atalanta molto più dinamico e moderno con la punta centrale Cissé che si spostava un pò dappertutto, inizialmente il Catania ha fatto fatica a leggere la situazione dal punto di vista difensivo. Era quasi un uomo contro uomo, molto spesso quando loro andavano in profondità ti mettevano in difficoltà. Allegretto ha avuto un bel da fare. L’Atalanta U23 si muove tanto, con l’inserimento dei centrocampisti centrali, gli esterni che vanno dentro al campo, la punta che attacca gli spazi non dando alcuna indicazione al difensore. Catania in campo, invece, con un 3-4-3 più classico, tradizionale. Ina volta sbloccata, la partita si è messa sul binario giusto per i rossazzurri, aspettando e ripartendo con efficacia. Nella ripresa c’è stato tantissimo spreco di energie, fortunatamente era l’ultima gara dell’anno perchè giocare una settimana dopo averlo fatto su questo campo non sarebbe stato assolutamente facile”.

“Il Catania dimostra che, pur cambiando gli interpreti, la squadra mantiene la propria solidità. Il Benevento in casa e fuori macina gioco, probabilmente è la vera antagonista del Catania. Si protrarrà questa lotta con i sanniti nel corso del tempo. La Salernitana possiede tante individualità importanti, è una squadra forte, competitiva per arrivare fino in fondo ma fatica in quasi tutte le giornate a raggiungere il risultato. Nel Catania si vede la mano dell’allenatore, la coesione del gruppo e la determinazione nell’affrontare gli avversari“.

“Mi piace la determinazione con cui partecipano un pò tutti i giocatori del Catania. Vedi una squadra combattiva. Gente come Lunetta e Rolfini ti dà il proprio apporto, Casasola è un giocatore inarrestabile. Quaini poteva sicuramente evitarsi quel giallo però ti fa capire che sei sul pezzo e non molli mai. Forte fa un lavoro oscuro molto utile. Ad inizio stagione era visto come un calciatore che non sarebbe stato da Catania, invece ha già dato una grandissima dimostrazione. Si batte per la squadra, mi auguro che possa definitamente consacrarsi con una seconda parte di stagione ancora più importante”.

“Jimenez? Diventa importante l’aspetto tecnico per un giocatore a livello mentale. Ad inizio stagione magari si percepiva che ci fossero altri elementi in squadra che avevano assunto una rilevanza maggiore in campo. Nel momento in cui Jimenez ha giocato con più regolarità, complice anche l’infortunio di Cicerelli, si è sentito più partecipe e questo ha influito in maniera positiva nelle prestazioni del ragazzo. Non so se rinnoverà il contratto in scadenza, ma mi è sembrato fiducioso”.

“Considerato che il Benevento ha cambiato allenatore, che la Salernitana non ha dimostrato di essere una corazzata, c’è il piccolo rammarico che qualche punticino il Catania lo ha perso per strada. Hai mantenuto diversi profili della passata stagione, hai creato i presupposti per dare continuità confermando anche la guida tecnica. Probabilmente avresti dovuto sfruttare questo aspetto a differenza di Benevento e Salernitana che non hanno dimostrato di avere la tua stessa continuità in generale. Penso che qualcosina in più il Catania avrebbe potuto raccogliere per non avere alcun tipo di rammarico. Ricordiamo che il Catania andrà a giocare fuori casa entrambi gli scontri diretti nel girone di ritorno“.

“Nei momenti di difficoltà il Catania ha dimostrato di riuscire a fare gruppo. Ho la sensazione che la società abbia fatto in qualche modo scudo, il mister è sempre stato equilibrato, non ho mai visto una squadra allo sbando. A Cerignola magari hai raccolto un pareggio fortunoso ma non sei uscito dal campo con le ossa rotte, anzi da lì in poi hai iniziato un filitto importante e – come si dice in questi casi – vincere aiuta a vincere. Hai trovato la quadra e portato a casa 6 punti negli scontri diretti con Salernitana e Benevento”.

“L’anno in cui vinsi il campionato di C con la Ternana venivano chiamati ‘la cooperativa del gol’ perchè tanti giocatori diversi andavano a segno. Anche il Catania sta riuscendo a portare a rete tanti calciatori, a dimostrazione che c’è un lavoro di un certo spessore alla base. Sottolineo inoltre il lavoro difensivo che incide tantissimo sotto il profilo mentale, perchè entri nella testa dei giocatori riuscendo poi a dimostrare che tu, settimanalmente, vuoi mantenere quel fortino”.

“In molti hanno sottovalutato l’assenza di Ierardi, sbagliando perchè lui spesso accompagna l’azione offensiva, si mostra anche capace di conclusioni dalla distanza, si butta negli spazi con grande capacità. In un terzetto difensivo è uno di quei giocatori veramente importanti all’interno della squadra. Non mi sorprende che abbia fatto 5 gol nel 2025″.

“Per il Catania sarà importante intervenire bene sul mercato, trovare le pedine giuste perchè il girone di ritorno si preannuncia impegnativo dove non sai quali imprevisti potrebbero esserci. Chi è in testa alla classifica non deve lasciare nulla d’intentato. Crisetig lo vedrei bene in un centrocampo a due. Bruzzaniti mi piace come profilo. Sarà importante trovare l’uomo giusto a 360 gradi. Faccio l’esempio del Lecce che, quando duellavamo per la vetta della C con il Catania, a gennaio reperì sul mercato Saraniti che fece la differenza. Il Catania dovrà assicurarsi di mettere in squadra una pedina che abbia anche l’umiltà di calarsi nella realtà rossazzurra”.

