EX ROSSAZZURRI – Andujar: “Il tatuaggio? Porto la Sicilia nel cuore”

Mariano Andujar, ex portiere che ha vestito anche le maglie di Catania e Palermo, spiega cosa lo ha spinto nei giorni scorsi a tatuarsi sulla schiena le immagini di Santa Rosalia e Sant’Agata, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com: “Il tatuaggio l’ho fatto perché porto la Sicilia nel mio cuore. È un posto fantastico, nel quale sono nati anche i miei figli: mia figlia a Palermo e mio figlio a Catania. Ho scelto così di tatuarmi l’immagine di Santa Rosalia e Sant’Agata anche come segno di protezione nei loro confronti. È stata una scelta per me naturale, della quale vado fiero, perché sono innamorato di questa terra”, le parole dell’argentino.

Andujar, che ha da poco terminato il suo incarico di direttore sportivo al Banfield ed è alla ricerca di una nuova sfida in questo ruolo, si è trasferito per la prima volta in Italia, a Palermo, vent’anni fa totalizzando 21 presenze con i rosanero tra Serie A, Coppa Italia e Uefa. Alle pendici dell’Etna, invece, ha collezionato 149 presenze nel massimo campionato italiano prima di approdare al Napoli.

