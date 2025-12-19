venerdì, 19 Dicembre 2025
HomeCalcio CataniaEX ROSSAZZURRI - Andujar: "Il tatuaggio? Porto la Sicilia nel cuore"
Calcio CataniaCalcio SicilianoEx RossoazzurriInterviste

EX ROSSAZZURRI – Andujar: “Il tatuaggio? Porto la Sicilia nel cuore”

Redazione
By Redazione
0
53

Mariano Andujar, ex portiere che ha vestito anche le maglie di Catania e Palermo, spiega cosa lo ha spinto nei giorni scorsi a tatuarsi sulla schiena le immagini di Santa Rosalia e Sant’Agata, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com: “Il tatuaggio l’ho fatto perché porto la Sicilia nel mio cuore. È un posto fantastico, nel quale sono nati anche i miei figli: mia figlia a Palermo e mio figlio a Catania. Ho scelto così di tatuarmi l’immagine di Santa Rosalia e Sant’Agata anche come segno di protezione nei loro confronti. È stata una scelta per me naturale, della quale vado fiero, perché sono innamorato di questa terra”, le parole dell’argentino.

Andujar, che ha da poco terminato il suo incarico di direttore sportivo al Banfield ed è alla ricerca di una nuova sfida in questo ruolo, si è trasferito per la prima volta in Italia, a Palermo, vent’anni fa totalizzando 21 presenze con i rosanero tra Serie A, Coppa Italia e Uefa. Alle pendici dell’Etna, invece, ha collezionato 149 presenze nel massimo campionato italiano prima di approdare al Napoli.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO – Leone, il D.S. della Juve Stabia: “Respingeremo tutte le offerte. Non abbiamo l’esigenza di vendere”
Articolo successivo
FOTI: “Il Catania ha una forza immane nel gruppo. Caturano? Non è un acquisto sbagliato. Aspettiamo prima di dare sentenze…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency