giovedì, 11 Dicembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Andujar: sulla schiena anche il tatuaggio di Sant’Agata

L’ex portiere del Catania Mariano Andujar mostra, via social, una serie di tatuaggi sulla schiena dove viene raffigurato anche il volto della patron della città etnea, Sant’Agata. Un gesto d’amore verso il popolo catanese e Catania, dove per cinque stagioni l’argentino ha indossato la maglia rossazzurra mantenendo un legame forte con la città. Andujar – oggi direttore sportivo – ha tatuato anche la figura della Trinacria e di Santa Rosalia, nel ricordo della prima esperienza siciliana a Palermo. In generale parla di un’opera “che abbraccia tanto della mia vita”, ripercorrendo alcune delle tappe più significative della carriera.

