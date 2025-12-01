lunedì, 1 Dicembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Corallo: “Il Catania mi ha proposto il rinnovo, ma ho scelto di andare via”

Primi minuti stagionali per l’attaccante catanese classe 2005 Clarence Corallo. Dopo avere esordito tra i professionisti con la maglia del Catania, in questa stagione milita nel Trento allenato dall’ex rossazzurro Luca Tabbiani. Corallo ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere del Trentino:

“Sono arrivato a parametro zero, accolto dai gialloblu dopo avere fatto un mese di su e giù per ritrovare la forma. Le prime settimane sono state le più difficili perchè ero indietro di condizione. I ragazzi mi volevano, mi hanno fatto sentire parte del gruppo accogliendo troppo bene appena arrivato. I primi minuti in campo con questa maglia li ho vissuti con tanta fiducia, quella che mi ha trasmesso l’allenatore e che ho cercato di restituire. A Catania ho completato tutta la trafila del settore giovanile e accumulato conque presenze in prima squadra. Mi hanno proposto il rinnovo, ma ho scelto di andare via per fare nuove esperienze. Il passaggio al Trento l’ho vissuto come un momento di transizione in cui volevo capire cosa fosse davvero giusto per me”.

