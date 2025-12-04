EX ROSSAZZURRI: Ferraro torna in pista, inseguendo una nuova promozione

Da qualche mese è ufficialmente allenatore UEFA Pro, avendo superato gli esami finali del corso per ottenere la massima qualifica possibile, che consente di poter guidare qualsiasi squadra, anche ai più alti livelli europei. L’ex tecnico del Catania Giovanni Ferraro, che segue sempre con grande affetto le vicende della formazione rossazzurra dopo avere vissuto in primo luogo l’essenza della piazza etnea nella stagione 2022/23 riportando subito la città dell’Elefante nel professionismo, ha trovato nuova sistemazione.

Conclusa l’esperienza dello scorso campionato di Serie C sulla panchina del Sorrento culminata con la salvezza, Ferraro riparte dal campionato di Serie D. Precisamente dalla Scafatese. Per lui si tratta di un ritorno a casa, avendo già vestito la maglia canarina da calciatore con 62 presenze tra il 1989 e il 1991. Il club campano occupa attualmente la vetta della classifica nel girone G con 4 punti di vantaggio sulla coppia Trastevere-Nocerina. Il tecnico insegue una nuova promozione dopo la C ottenuta con il Vico Equense tramite playoff nella stagione 2008/09 e le brillanti vittorie nei campionati di Serie D con Giugliano (2021/2022) e Catania (2022/2023).

