EX ROSSAZZURRI – Gennaro Monaco: “Sasà sempre grato ai catanesi e Grella. Inglese? Gliene avrei dette quattro…”

Gennaro Monaco parla soprattutto da tifoso del Catania nelle interviste che concede, dicendo sempre le cose come stanno e senza peli sulla lingua. L’ex difensore rossazzurri, ai microfoni di Futura Gol parla così della decisione presa in estate da Roberto Inglese di non rinnovare il contratto in scadenza col Catania preferendo seguire il direttore sportivo Daniele Faggiano alla Salernitana: “Il vecchio Gennaro Monaco gliene avrebbe dette quattro all’amico andato a Salerno. Nel calcio moderno non si può parlare e quindi stiamo zitti, teniamoci il nostro Catania e chi va via è giusto che lo faccia. Baciano la maglia del Catania dopo un anno e poi ti accoltellano, ma va bene così…”.

Monaco parla anche del figlio Salvatore, che in rossazzurro ha offerto un contributo importante alla storica vittoria della Coppa Italia Serie C due stagioni addietro: “Lui è un trezzoto adottivo perchè ha studiato ad Aci Trezza dalla prima elementare alle scuole medie. Quel successo fu festeggiato senza tifosi allo stadio – c’erano solo i bambini – ma quando girammo in macchina verso Aci Trezza ricordo le migliaia di persone in festa. E’ stato bellissimo. Rimane sempre grato a Grella, alla tifoseria, a tutti i catanesi perchè ha vissuto un sogno bellissimo ed ha fatto vivere un sogno bellissimo a me ed alla mia famiglia”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***