EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, c’è un aria diversa. Emerge la mentalità dell’intera squadra”

Ai microfoni di Telecolor, l’ex centrocampista del Catania Giuseppe Russo ha espresso il proprio pensiero sulla vittoria conseguita contro l’Atalanta U23 ed il girone d’andata disputato dalla squadra rossazzurra:

“Forse abbiamo visto il miglior primo tempo di entrambe le squadre. Neanche con Crotone e Benevento avevamo visto una partita così intensa nei primi 45 minuti con occasioni da una parte e dall’altra, due squadre che veramente hanno rispecchiato il calcio moderno, con tantissimi duelli su tutte le zone del campo. Forse è stata una delle poche partite affrontate dal Catania con tantissimo coraggio rischiando anche in qualche ripartenza contro un avversario giovane ma libero di testa, di qualità, sceso in campo senza avere l’assillo del risultato. Il Catania ha dato un’ulteriore dimostrazione che questa categoria gli sta stretta“.

“Emerge la mentalità dell’intera squadra rossazzurra che in tante occasioni anche con le ‘seconde scelte’ ha avuto la forza di tirare fuori prestazioni eccellenti. La forza di un gruppo si vede non soltanto dai calciatori con più minutaggio. La differenza la fa soprattutto chi gioca meno perchè dà tanto durante la settimana di lavoro. Io vedo tutti i ragazzi motivati, merito che va al mister, alla società, al gruppo. E’ come se ci fosse un’aria diversa rispetto agli altri anni. Dal tifoso all’ultimo componente dello staff. Catania ha bisogno di questo clima e ha fame di calcio. I ragazzi hanno sposato questo tipo di mentalità”.

“A livello numerico questa squadra prima degli infortuni era stata costruita in maniera perfetta. Ci sta intervenire sul mercato per andare a sostituire 2-3 giocatori che in questo momento possono venire meno, inserendo chi può dare qualcosa in più senza togliere equilibrio all’interno dello spogliatoio. Molte volte rinforzare la squadra solamente con grandissimi nomi può avere un effetto contrario. L’esperienza del mister e della società penso che porterà qualcuno che possa dare un supporto a questa squadra che, a mio avviso, non ha bisogno di nulla. A parte qualche lacuna legata agli inofrtuni, questo Catania non ha mai subito gol in casa nonostante abbia anche incontrato corazzate. I campionati, soprattutto la C, si vincono dando un equilibrio importante alla squadra. Bisogna fare solo un plauso a tutti i ragazzi e allo staff per il girone d’andata disputato”.

