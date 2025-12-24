giovedì, 25 Dicembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Ho avuto la forza per andare avanti. Vorrei giocare per altri 3-4 anni”

Da qualche settimana è tornato in campo, dopo due anni di squalifica. Alejandro Gomez, tra i giocatori più forti ad avere vestito la maglia del Catania – oggi in forza al Padova, in Serie B – torna sul momento difficile attraversato. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

“Qualcuno è sparito. Qualcun altro, e non me l’aspettavo, mi è stato vicinissimo. A volte le cose brutte che ti succedono servono per capire chi veramente vuole starti vicino e chi no. Ho capito tante cose, Sì, per un video sono diventato virale, è stato bellissimo con la canzone, il ballo e tutto il resto. Ma quando il telefono ha smesso di squillare ho capito che c’era altro. Su Instagram e per le strade i tifosi dopo la squalifica mi hanno dimostrato un affetto pazzesco. Ma non sono più così attivo sui social, questo mondo un po’ finto mi ha stancato. C’è tanto calcio sui social. Dalla Kings League, per esempio, mi hanno chiamato per giocare. Mi avrebbero pagato anche tanto. Ma non era per me”.

“Stavo facendo un sacrificio enorme per tenermi in forma con l’obiettivo di tornare a giocare. Non potevo andare lì e poi pretendere che mi chiamassero dalla A o dalla B, sarebbe stata una mancanza di rispetto. Ho continuato il mio percorso cercando di concentrarmi anche sulla parte mentale. Dopo la squalifica ho chiesto aiuto, ero entrato in un loop dal quale non riuscivo a uscire. Devo ringraziare però mia moglie, mi ha aiutato tantissimo, soprattutto a capire il percorso da fare e la strada da seguire. Non potevo allenarmi con i compagni, non potevo entrare in un centro sportivo, non potevo studiare da allenatore o da direttore sportivo… Ho dovuto trovare la forza per andare avanti: ero il mio preparatore fisico, il mio allenatore, il mio mental coach”.

“Sono un’anima libera, faccio fatica ad adattarmi alla routine, per me è come stare in galera. Ora sono concentrato solo sul riprendermi il tempo che ho perso. Voglio godermi di nuovo il calcio… poi vediamo, c’è tempo. Se tutto va bene, vorrei giocare ancora 3 o 4 anni”.

