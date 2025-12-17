EX ROSSAZZURRI – Izco: “La Fiorentina mi ricorda il Catania. Etnei in B? Potrebbe essere l’anno giusto”

L’ex centrocampista del Catania Mariano Izco commenta la difficile situazione in Serie A della Fiorentina che rischia di retrocedere, parlando anche delle possibilità dei rossazzurri di ritornare in cadetteria. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Il momento della Fiorentina? Hanno calciatori importanti, ma quando le cose vanno male non è facile uscire da queste situazioni. Bisogna lavorare sulla testa dei calciatori. Mi ricordo con il Catania, se ci penso ancora non so cosa sia successo. Però perdi le certezze, è sempre colpa di tutti. Non vuoi certo retrocedere apposta. Oggi il campionato è molto equilibrato, può succedere ma c’è tempo per recuperare. Se può essere l’anno buono per il Catania? La C è una campionato assai complicato. Per scaramanzia non voglio esagerare (sorride, ndr). Però potrebbe essere l’anno giusto per tornare almeno in Serie B”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***