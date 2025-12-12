EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Catania, quella Coppa Italia la sento un pò anche mia…”

E’ stato effettuato il sorteggio delle semifinali di Coppa Italia Serie C. L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha estratto gli abbinamenti dall’urna: il Potenza affronterà la Ternana, l’altra sfida sarà tra Renate e Latina. Lucarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento del sorteggio, ricordando anche quando i rossazzurri si aggiudicarono la competizione nella stagione 2023/24, eliminando in semifinale il Rimini prima di battere il Padova in finale:

“Le dinamiche della Coppa Italia sono sempre particolari. Dipende anche da quale settimana s’incastra, chi affronti magari la domenica prima e dopo la gara di coppa. Anche il fatto che una squadra come il Latina, formata di giovani e con un cambio di allenatore, sia arrivata a giocarsi la semifinale vuol dire che è una competizione che lascia aperti degli spiragli per tutti. Accorciando le distanze tecniche tra le squadre. Io ho fatto due semifinali, entrambe sulla panchina del Catania, una vinta e l’altra persa. Due stagioni addietro, qualche settimana dopo, fui esonerato ma i rossazzurri la vinsero. In parte l’ho sentita anche mia quella vittoria. E’ una competizione di grande prestigio. Gol come Simone Leonardi in rovesciata? Mi sono rotto la clavicola provandoci, a 14 anni… me la cavavo meglio in semi rovesciata”.

