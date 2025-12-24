mercoledì, 24 Dicembre 2025
HomeCatania NewsEX ROSSAZZURRI - Lucarelli: "Catania, Salernitana e Benevento quasi allo stesso livello"
Catania NewsEx RossoazzurriIntervisteLega ProPrimo Piano

EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Catania, Salernitana e Benevento quasi allo stesso livello”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli commenta la corsa al primato in un’intervista concessa al quotidiano Il Mattino: “Catania, Salernitana e Benevento hanno qualcosa in più e sono quasi allo stesso livello. I sanniti giocano meglio, i siciliani sono più cinici e concreti mentre i granata sanno come risolvere le partite complicate. Dietro di loro, il Cosenza ha una rosa competitiva e quasi al pari delle prime tre, può giocarsela fino alla fine, mentre la Casertana sta facendo un campionato bellissimo ma bisognerà vedere se saprà reggere il ritmo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 24 dicembre 1960, Catania e Lazio danno vita ad un incontro emozionante all’Olimpico
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency