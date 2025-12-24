EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Catania, Salernitana e Benevento quasi allo stesso livello”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli commenta la corsa al primato in un’intervista concessa al quotidiano Il Mattino: “Catania, Salernitana e Benevento hanno qualcosa in più e sono quasi allo stesso livello. I sanniti giocano meglio, i siciliani sono più cinici e concreti mentre i granata sanno come risolvere le partite complicate. Dietro di loro, il Cosenza ha una rosa competitiva e quasi al pari delle prime tre, può giocarsela fino alla fine, mentre la Casertana sta facendo un campionato bellissimo ma bisognerà vedere se saprà reggere il ritmo”.

